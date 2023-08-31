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Заневська: Потиснути руку Соболенко – це все одно, що плюнути членам моєї родини в обличчя

Сьогодні 14:01 428 0
Заневська: Потиснути руку Соболенко – це все одно, що плюнути членам моєї родини в обличчя

Джерело - New Straits Times.

Українка Марина Заневська, яка нині представляє Бельгію, не потисла руку білорусці Аріні Сабалєнці після матчу 1-го кола US Open.

Бельгійська тенісистка пояснила свій вчинок.

"Знаю, що виступаю за Бельгію, але вся моя родина в Україні. Я поважаю Соболенко як тенісистку. Вона велика чемпіонка й багато працює. Те, що вона робить у тенісі, дивовижно, але я прийняла особисте рішення не тиснути руку людині, яка не може виступити вперед через війну. Я не засуджую її. Вона захищає свою сім’ю, а я захищаю свою.

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Члени моєї родини знаходяться на фронті. Потиснути їй руку – це все одно, що плюнути їм в обличчя. Це був не найкращий спосіб залишити корт, тому що люди освистували мене, але я було до цього готова. Я залишаю світ тенісу з високо піднятою головою та відчуттям, що зробила щось заради доброї справи", – сказала Заневська.

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