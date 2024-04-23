Джерело - Суспільне Спорт.
Восени жіноча збірна України з тенісу зіграє за повернення до кваліфікації фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг.
Стали відомі вісім потенційних суперниць українок у наступному плей-оф.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Нагадаємо, в квітні "синьо-жовті" поступилися команді Румунії з рахунком 2:3.
Україна, попри поразку, зберегла 18-те місце рейтингу. У кваліфікації українки будуть серед числа сіяних.
Можливі суперниці України
- Нідерланди (21-ше місце рейтингу)
- Аргентина (22)
- Китай (23)
- Австрія (24)
- Колумбія (25)
- Сербія (26)
- Республіка Корея (32)
- Данія (33)
Раніше ми писали, що Марта Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті.
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг