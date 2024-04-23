Головне
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6147 1
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 7955
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 310
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 390
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10139
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2175
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Вчора 16:51 343
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Вчора 15:59 1460
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Вчора 14:54 2761
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Вчора 13:07 1715
Прямі трансляції

Відомі потенційні суперниці українок у наступному плей-оф Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 07:19 285 0
Відомі потенційні суперниці українок у наступному плей-оф Кубку Біллі Джин Кінг
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - Суспільне Спорт.

Восени жіноча збірна України з тенісу зіграє за повернення до кваліфікації фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг.

Стали відомі вісім потенційних суперниць українок у наступному плей-оф. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Нагадаємо, в квітні "синьо-жовті" поступилися команді Румунії з рахунком 2:3.

Україна, попри поразку, зберегла 18-те місце рейтингу. У кваліфікації українки будуть серед числа сіяних.

Можливі суперниці України

  • Нідерланди (21-ше місце рейтингу)
  • Аргентина (22)
  • Китай (23)
  • Австрія (24)
  • Колумбія (25)
  • Сербія (26)
  • Республіка Корея (32)
  • Данія (33)

Раніше ми писали, що Марта Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті.

Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ 2761
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 12376
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію 10139
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99985
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 7955
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ 6147 1
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7013 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40210
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65386 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23882
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11137 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26273