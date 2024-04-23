Джерело - Суспільне Спорт.

Восени жіноча збірна України з тенісу зіграє за повернення до кваліфікації фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг.

Стали відомі вісім потенційних суперниць українок у наступному плей-оф.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Нагадаємо, в квітні "синьо-жовті" поступилися команді Румунії з рахунком 2:3.

Україна, попри поразку, зберегла 18-те місце рейтингу. У кваліфікації українки будуть серед числа сіяних.

Можливі суперниці України

Нідерланди (21-ше місце рейтингу)

Аргентина (22)

Китай (23)

Австрія (24)

Колумбія (25)

Сербія (26)

Республіка Корея (32)

Данія (33)

Раніше ми писали, що Марта Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті.

Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг