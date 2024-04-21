Головне
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 9943
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 13664
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 792 1
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:07 18430
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
Вчора 21:43 5164 1
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
Вчора 21:18 576
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
Вчора 21:12 1133 1
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
Вчора 20:13 326
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:56 9791 1
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу
Вчора 18:40 10617 2
Прямі трансляції
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 475
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 03:17 488
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:20 305
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 970
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 532

Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу у фіналі турніру в Штутгарті

Сьогодні 09:54 152 0
Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу у фіналі турніру в Штутгарті
Фото - Jimmie48 Photography
#Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) зіграє проти четвертої ракетки світу, Єлєни Рибакіної з Казахстану, у фіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня, на центральному корті. Початок — орієнтовно о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція — на телеканалі Setanta Sports та OTT-платформі Setanta Sports.

Зазначимо, що це буде четверта очна зустріч між тенісистками. Наразі рахунок 2:1 на користь Костюк, проте останній матч, у першому колі US Open 2023, завершився на користь Рибакіної — 6:2, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500
Штутгарт (Німеччина)
Призовий фонд – $802 237
Ґрунт
Фінал, 21 квітня

Марта Костюк (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Нагадаємо, Марта у своєму стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Українка за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого зіграла приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

Для Костюк це буде третій фінал на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500).

З понеділка українська тенісистка оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та буде не нижче 21-ї позиції (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

Коментарі ()
Популярне зараз
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 9943
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 10617 2
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 13696 2
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 28365 10
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 13664
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 18430
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21571 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21707 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138595 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26244
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15465
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340279 9