Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу у фіналі турніру в Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (27) зіграє проти четвертої ракетки світу, Єлєни Рибакіної з Казахстану, у фіналі турніру WTA 500 в німецькому Штутгарті.

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня, на центральному корті. Початок — орієнтовно о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція — на телеканалі Setanta Sports та OTT-платформі Setanta Sports.

Зазначимо, що це буде четверта очна зустріч між тенісистками. Наразі рахунок 2:1 на користь Костюк, проте останній матч, у першому колі US Open 2023, завершився на користь Рибакіної — 6:2, 6:1.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – $802 237

Ґрунт

Фінал, 21 квітня

Марта Костюк (Україна) – Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Нагадаємо, Марта у своєму стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Українка за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого зіграла приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

Для Костюк це буде третій фінал на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500).

З понеділка українська тенісистка оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та буде не нижче 21-ї позиції (попереднім найкращим показником було 26-те місце).