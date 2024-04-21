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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна

Українську тенісистку знову вважають аутсайдеркою.
Сьогодні 03:30 95 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
#Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають тенісистку з Казахстану Єлєну Рибакіну (4) фавориткою фінального матчу турніру WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті проти українки Марти Костюк (27).

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк — 3,55
  • Перемога Рибакіна — 1,33

Гра відбудеться в неділю, 21 квітня, на центральному корті. Початок — орієнтовно о 14:00 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Це буде четверта очна зустріч цих суперниць. Наразі рахунок 2:1 на користь Костюк, проте останній матч, у першому колі US Open 2023, завершився на користь Рибакіної — 6:2, 6:1.

Нагадаємо, Марта у своєму стартовому поєдинку на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого провела приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

ЦІкаво, що перед жодним з окреслених поєдинків Костюк не була фавориткою.

21-річна киянка в Штутгарті встигла стати п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA:

  1. Еліна Світоліна — 36
  2. Леся Цуренко — 9
  3. Катерина Володько (Бондаренко) — 8
  4. Олена Бондаренко — 7
  5. Марта Костюк — 7

Костюк пройшла до свого третього фіналу на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500). З понеділка Костюк оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та буде не нижче 24-ї позиції (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

Зі свого боку Рибакіна в Штутгарті на шляху до фіналу провела на один матч менше за Костюк (на правах сіяної), здолавши росіянку Вєроніку Кудермєтову (19) — 7:6(3), 1:6, 6:4, італійку Ясміне Паоліні (14) — 6:3, 5:7, 6:3, а також завдавши першій ракетці світу Ізі Швьонтек дебютної поразки в кар'єрі на цих змаганнях — 6:3, 4:6, 6:3.

24-річна уродженка Москви має за плечима 7 титулів у одиночному розряді, в тому числі один Grand Slam (Вімблдон-2022). У 2024-му Єлєна встигла тріумфувати у Брісбені (хард, категорія WTA 250).

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