Калініна поступилась Лінетт у півфіналі турніру в Руані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) поступилась представниці Польщі Магді Лінетт (60) в матчі 1/2 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:2. Українка допустила 5 подвійних помилок та використала лише 2 з 7 брейк-пойнтів

Зазначимо, це була перша зустріч тенісисток за 6 років. До цього суперниці грали між собою у 2018 році на турнірі у Боле.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250

Руан, Франція

ґрунт (зал)

Призовий фонд - $267,082

1/2 фіналу, 20 квітня

Магда Лінетт (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 4:6, 6:2

Відтак Лінетт стала фіналісткою турніру в Руані. У вирішальному поєдинку змагання тенісистка зустрінеться з американкою Слоун Стівенс.

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5, у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5, а у третьому розібралася з росіянкою Мірою Андрєєвою — 6:4, 7:5.