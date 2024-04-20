Калініна поступилась Лінетт у півфіналі турніру в Руані

Головне
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 19:56 5150 1
Прометей у непростому поєдинку захистив титул чемпіона ЛЕБЛ
Сьогодні 21:43 139
Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії
Сьогодні 21:18 168
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
Сьогодні 21:12 387
Ворскла поступилася Колосу у 25 турі УПЛ
Сьогодні 20:13 187
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:40 5782 1
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Сьогодні 17:55 10410 2
Кривбас вирвав перемогу над Чорноморцем у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:43 2483
Кохан із рекордом сезону завоював срібло на турнірі "золотого рівня"
Сьогодні 17:39 2885 1
Снігур із боями вийшла до фіналу турніру в Кальві
Сьогодні 17:15 389
Прямі трансляції
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 19:04 866
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:11 466
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 11:05 453
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:53 594
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:21 489
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 05:30 264
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 286
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2346
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 858
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 840

Калініна поступилась Лінетт у півфіналі турніру в Руані

Сьогодні 19:55 214 0
Калініна поступилась Лінетт у півфіналі турніру в Руані
#Ангеліна Калініна, #Лінетт

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) поступилась представниці Польщі Магді Лінетт (60) в матчі 1/2 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 2 години 11 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:2. Українка допустила 5 подвійних помилок та використала лише 2 з 7 брейк-пойнтів

Зазначимо, це була перша зустріч тенісисток за 6 років. До цього суперниці грали між собою у 2018 році на турнірі у Боле.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250
Руан, Франція
ґрунт (зал)
Призовий фонд - $267,082
1/2 фіналу, 20 квітня

Магда Лінетт (Польща) — Ангеліна Калініна (Україна)  6:1, 4:6, 6:2

Відтак Лінетт стала фіналісткою турніру в Руані. У вирішальному поєдинку змагання тенісистка зустрінеться з американкою Слоун Стівенс.

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5, у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5, а у третьому розібралася з росіянкою Мірою Андрєєвою —  6:4, 7:5.

Коментарі ()
Популярне зараз
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 10410 2
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта 14832 6
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 25891 10
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 5150 1
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 5782 1
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані 8857 2
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52456
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30844
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40159
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36850
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65309 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362721 2