Джерело - Чемпіон.

Харківський бізнесмен Юрій Сапронов прийняв вибачення Setanta Sports за мовний скандал під час відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії.

Підприємець відповів на пост cпортивної платформи у фейсбуці.

Сапронов також прийняв пропозицію Сетанти зробити збір для допомоги Харкову, а саме зібрати кошти на РЕБ для захисту міста.

Нагадаємо, що причиною інциденту стало те, що харківський меценат під час коментування матчу розмовляв російською мовою, хоча тричі в репортажі пояснив, чому поки не готовий перейти на українську. 60-річний етнічний росіянин протягом багатьох років спонсорував Еліну Світоліну та жіночу збірну України з тенісу.

Свою підтримку Сапронову у коментарях до його резонансного допису висловив Гарік Корогодський. Він також відмовився коментувати матч на Сетанті.

Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію турніру, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня. Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Сапронов розкритикував сестер.