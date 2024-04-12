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Капітан збірної Філіма очікує на важку матчову зустріч з Румунією

Сьогодні 12:09 90 0
Капітан збірної Філіма очікує на важку матчову зустріч з Румунією
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #Кубок Біллі Джин Кінг, #Еліна Світоліна

Джерело - X SPORT.

Капітан жіночої тенісної команди України Михайло Філіма вважає, протистояння з румунками у Кубку Біллі Джин Кінг буде складним для його підопічних, а результати першого дня стануть ключовими.

Про це він розповів для X SPORT.

"Це буде важкий матч. Командне змагання – це завжди дуже хвилююче. Тут зіграють дві сильні збірні.

Що стосується підготовки до зустрічі, у нас тут є всі умови. Чудова територія готелю поруч із тенісним центром. Ми не втрачаємо час на затори, тож у нас є все, щоб якісно підготуватися.

Я думаю, що кожна гра буде дуже, дуже важливою для обох команд. Для мене більш ніж важливими будуть обидва одиночні матчі в перший день.

Можливо, в останньому парному матчі у нас буде трохи більше шансів, тому що сестри Кіченок, добре провели минулий вік-енд у Чарльстоні, де дійшли до фіналу. Подивимося, ніхто не знає, як усе складеться", – сказав капітан збірної.

Нагадаємо, українки 12 квітня розпочнуть двома іграми матчеву зустріч проти Румунії.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України.

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