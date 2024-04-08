Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і тепер посідає 18 сходинку.

Марта Костюк зберегла 27 місце.

Ангеліна Калініна піднялась на 32 сходинку, посунувши Даяну Ястремська на 33-тю.

Рейтинг WTA

(оновлено 8 квітня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835 2 (2) Арина Соболенко 8045 3 (3) Корі Гауфф (США) 7205 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 4870 6 (7) Марія Саккарі (Греція) 4195 7 (8) Чжен Ціньвень (Китай) 3995 8 (9) Маркета Вондроушова (Чехія) 3895 9 (6) Он Жабер (Туніс) 3658 10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438 18 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2465 27 (27) Марта Костюк (Україна) 1911 32 (33) Ангеліна Калініна (Україна) 1623 33 (32) Даяна Ястремська (Україна) 1597 42 (39) Леся Цуренко (Україна) 1363 131 (133) Дарина Снігур (Україна) 575

138 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 541 177 (176) Катерина Байндль (Україна) 426 183 (195) Катаріна Завацька (Україна) 401

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