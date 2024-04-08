Головне
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
Сьогодні 11:34 392387 12
Директор академії Кривбаса звинуватив гранда УПЛ у спробах переманити юних гравців у день трагедії в Дніпрі
Сьогодні 12:27 121
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Сьогодні 12:16 96594
22 нагороди здобула Україна на Кубку світу з боротьби самбо
Сьогодні 12:06 104
Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави
Сьогодні 08:01 520
Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні
Вчора 23:59 446
Пономарьов: Арбітри повинні давати командам боротися
Вчора 23:15 282
Конопля: Ми могли забивати Руху більше
Вчора 22:28 307
Колесник дебютує в Bellator у бою з Коллінз
Вчора 22:04 292
Пушич: Травма Егіналду — велика неприємність для Шахтаря
Вчора 21:50 305
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.
Сьогодні 11:34 392387 12
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь. 

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і тепер посідає 18 сходинку.

Марта Костюк зберегла 27 місце.

Ангеліна Калініна піднялась на 32 сходинку, посунувши Даяну Ястремська на 33-тю. 

 Рейтинг WTA

(оновлено 8 квітня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835
2 (2) Арина Соболенко 8045
3 (3) Корі Гауфф (США) 7205
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4870
6 (7) Марія Саккарі (Греція) 4195
7 (8) Чжен Ціньвень (Китай) 3995
8 (9)  Маркета Вондроушова (Чехія) 3895
9 (6) Он Жабер (Туніс) 3658
10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438
18 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2465
27 (27) Марта Костюк (Україна) 1911

32 (33)

 Ангеліна Калініна (Україна) 1623
33 (32) Даяна Ястремська (Україна) 1597
42 (39) Леся Цуренко (Україна) 1363
131 (133) Дарина Снігур (Україна) 575
138 (136) Юлія Стародубцева (Україна) 541
177 (176) Катерина Байндль (Україна) 426
183 (195) Катаріна Завацька (Україна) 401

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе Ван дер Пул після Туру Фландрії виграв "Королеву класик" Париж-Рубе 5745
Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи Українські дзюдоїсти посіли перше загальнокомандне місце на Кубку Європи 5733
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Рух у 23 турі УПЛ 4892
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96594
Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи Жіноча збірна України вперше за 10 років вийшла на чемпіонат Європи 8390
Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ Чорноморець у більшості переміг Олександрію в матчі 23 туру УПЛ 3762
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118050
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359585
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30582
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23381
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70646
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339475 9