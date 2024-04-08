Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і тепер посідає 18 сходинку.
Марта Костюк зберегла 27 місце.
Ангеліна Калініна піднялась на 32 сходинку, посунувши Даяну Ястремська на 33-тю.
Рейтинг WTA
(оновлено 8 квітня 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10835
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8045
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7205
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5848
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4870
|6 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|4195
|7 (8)
|Чжен Ціньвень (Китай)
|3995
|8 (9)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3895
|9 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|3658
|10 (10)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3438
|18 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2465
|27 (27)
|Марта Костюк (Україна)
|1911
|
32 (33)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1623
|33 (32)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1597
|42 (39)
|Леся Цуренко (Україна)
|1363
|131 (133)
|Дарина Снігур (Україна)
|575
|138 (136)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|541
|177 (176)
|Катерина Байндль (Україна)
|426
|183 (195)
|Катаріна Завацька (Україна)
|401
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