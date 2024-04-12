Україна розпочне двома іграми матчеву зустріч проти Румунії

Джерело - Чемпіон.
Протистояння відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії має розпочатися у п'ятницю, 12 квітня, зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан (орієнтовний початок — 20:00 за Києвом).
Потім на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Жаклін Крістіан (21:30).
Поєдинки відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.
Розклад
12 квітня
- 20:00*. Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
- 21:30. Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)
13 квітня (початок о 18:00*)
- Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
- Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)
*зазначений час — київський.
Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також ігри можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.