Україна розпочне двома іграми матчеву зустріч проти Румунії

Джерело - Чемпіон.

Протистояння відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії має розпочатися у п'ятницю, 12 квітня, зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан (орієнтовний початок — 20:00 за Києвом).

Потім на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Жаклін Крістіан (21:30).

Поєдинки відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок.

Розклад

12 квітня

20:00*. Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

21:30. Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*зазначений час — київський.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також ігри можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.