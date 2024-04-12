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Україна розпочне двома іграми матчеву зустріч проти Румунії

Сьогодні 09:44 220 0
Україна розпочне двома іграми матчеву зустріч проти Румунії
Фото:btu.org.ua
#Кубок Біллі Джин Кінг, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Протистояння відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії має розпочатися у п'ятницю, 12 квітня, зустріччю Лесі Цуренко та Ани Богдан (орієнтовний початок — 20:00 за Києвом).

Потім на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Жаклін Крістіан (21:30).

Поєдинки відбуватимуться на зеленому ґрунті Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" та будуть номінально домашніми для українок. 

Розклад

12 квітня

  • 20:00*. Леся Цуренко (Україна) - Ана Богдан (Румунія) 
  • 21:30. Еліна Світоліна (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

13 квітня (початок о 18:00*)

  • Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
  • Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія) 
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні  / Мара Гає (Румунія)

*зазначений час — київський.

Змагання транслюватиме телеканал Setanta Sports+. Також ігри можна буде переглянути безплатно на YouTube-каналі медіакомпанії.

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