Марченко поступився в чвертьфіналі Челенджера в Південній Кореї

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (252) зазнав поразки у чвертьфіналі "челенджера", який відбувається в корейському Пусані.
Українець поступився австралійському спортсмену Джеймсу Дакворту (107). Поєдинок тривав 2 години 51 хвилину і завершився з рахунком 7:5(5), 3:6, 6:3. За цей час Марченко 5 разів подав навиліт, допустився 7 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейк-пойнти.
Джеймс Дакворт (Австралія) - Ілля Марченко (Україна) 7:5(5), 3:6, 6:3
Нагадаємо, у першому колі Ілля виграв у австралійця Алекса Болта (245) після чого здолав японця Ріо Ногучі (340).
Напередодні Марченко (256) разом із литовцем Річардасом Беранкісом (367) програв дуету корейця Чун Югсена (387) та тайванця Су Ю Сіу (243) в 1/4 фіналу турніру в корейському Пусані.