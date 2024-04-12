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Марченко поступився в чвертьфіналі Челенджера в Південній Кореї

Сьогодні 09:38 110 0
Марченко поступився в чвертьфіналі Челенджера в Південній Кореї
#Ілля Марченко, #Джеймс Дакворт

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (252) зазнав поразки у чвертьфіналі "челенджера", який відбувається в корейському Пусані.

Українець поступився австралійському спортсмену Джеймсу Дакворту (107). Поєдинок тривав 2 години 51 хвилину і завершився з рахунком 7:5(5), 3:6, 6:3. За цей час Марченко 5 разів подав навиліт, допустився 7 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейк-пойнти.

Vitro Busan Open — ATP Challenger 125
Пусан, Південна Корея, Хард
Призовий фонд — $164,000
1/4 фіналу, 12 квітня

Джеймс Дакворт (Австралія) - Ілля Марченко (Україна) 7:5(5), 3:6, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ілля виграв у австралійця Алекса Болта (245) після чого здолав японця Ріо Ногучі (340).

Напередодні Марченко (256) разом із литовцем Річардасом Беранкісом (367) програв дуету корейця Чун Югсена (387) та тайванця Су Ю Сіу (243) в 1/4 фіналу турніру в корейському Пусані.

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