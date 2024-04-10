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06.04.2024 12:08 1159

Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані

Сьогодні 08:58 107 0
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (252) вийшов до чвертьфіналу на "челенджері", який проходить у корейському Пусані.

В матчі другого кола він без особливих проблем обіграв японця Ріо Ногучі (340) — 6:2, 6:3.

Челленджер. Одиночний розряд (чоловіки)
Пусан (Республіка Корея), хард
10 квітня 

 Ілля Марченко (Україна) — Ріо Ногучі (Японія) 6:2, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Ілля виграв у австралійця Алекса Болта (245).

Наступним суперник другої ракетки України у одиночному розряді буде інший австралієць — Джеймс Дакворт (107). Вони зіграють у п'ятницю, 12 квітня.

Також Марченко у середу, 10 квітня, проведе гру другого кола корейських змагань у чоловічій парі. Початок — не раніше 10:40 за київським часом.

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