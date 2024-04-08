Марченко пробився до другого кола на "челенджері" в Пусані

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.

В матчі першого кола він обіграв австралійця Алекса Болта (245) — 6:1, 7:6(1).

Челленджер. Одиночний розряд (чоловіки)

Пусан (Республіка Корея), хард

8 квітня

Ілля Марченко (Україна) — Алекс Болт (Австралія) 6:1, 7:6(1)

Наступний суперник другої ракетки України на змаганнях визначиться у принциповому протистоянні Ріо Ногучі (Японія) — Бу Юньчаокете (Китай).

Нагадаємо, раніше Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.