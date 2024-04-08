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Марченко пробився до другого кола на "челенджері" в Пусані

Сьогодні 10:29 127 0
Марченко пробився до другого кола на "челенджері" в Пусані
Фото:Btu.org.ua
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.

В матчі першого кола він обіграв австралійця Алекса Болта (245) — 6:1, 7:6(1).

Челленджер. Одиночний розряд (чоловіки)
Пусан (Республіка Корея), хард
8 квітня 
Ілля Марченко (Україна) — Алекс Болт (Австралія) 6:1, 7:6(1)

Наступний суперник другої ракетки України на змаганнях визначиться у принциповому протистоянні Ріо Ногучі (Японія) — Бу Юньчаокете (Китай).

Нагадаємо, раніше Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.

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