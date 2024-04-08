Марченко пробився до другого кола на "челенджері" в Пусані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (252) вийшов до другого кола на "челенджері" у корейському Пусані.
В матчі першого кола він обіграв австралійця Алекса Болта (245) — 6:1, 7:6(1).
Челленджер. Одиночний розряд (чоловіки)
Пусан (Республіка Корея), хард
8 квітня
Ілля Марченко (Україна) — Алекс Болт (Австралія) 6:1, 7:6(1)
Наступний суперник другої ракетки України на змаганнях визначиться у принциповому протистоянні Ріо Ногучі (Японія) — Бу Юньчаокете (Китай).
Нагадаємо, раніше Марченко поступився у фіналі кваліфікації на "челленджері" в Лугано.