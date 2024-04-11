Марченко поступився у чвертьфіналі парного турніру в Пусані

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (256) разом із литовцем Річардасом Беранкісом (367) програв дуету корейця Чун Югсена (387) та тайванця Су Ю Сіу (243) в 1/4 фіналу Челенджера в парному розряді, який проходить в Пусані (Південна Корея).

Поєдинок тривав 59 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6. Пара українця жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і використала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Челенджер. Парний розряд (чоловіки)

Пусан, Південна Корея

1/4 фіналу, хард

11 квітня

Чун Югсен (Корея)/Су Ю Сіу (Тайвань) — Річардас Беранкіс (Литва)/Ілля Марченко (Україна) 6:3, 6:2

Нагадаємо, що у першому колі турніру пара українця у супертайбрейку перемогла дует філіпінця Франсіса Алькантари та китайця Сунь Фацзин.

Марченко також пробився до 1/4 фіналу турніру в одиночному розряді, після перемоги над японцем Ріо Ногучі (340). Суперником другої ракетки України буде австралієць Джеймс Дакворт (107).