Головне
Затинка Динамо з присмаком фатальності: підсумки 23 туру УПЛ
Сьогодні 14:30 296
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
Сьогодні 17:56 141
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
Сьогодні 12:30 436
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 11:00 1122 2
Дерев’янченко проведе поєдинок в андеркарді Хейні - Гарсія
Сьогодні 10:49 230
Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 09:51 271
Марченко пробився до 1/4 фіналу на "челенджері" в Пусані
Сьогодні 08:58 264
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
Сьогодні 07:39 722
Боруссія гостюватиме в Мадриді, а Барселона — в Парижі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 275
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ
Сьогодні 00:01 13697
Прямі трансляції
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:30 121
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 02:46 181
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 01:33 276
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 00:56 189
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 906

Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло

Сьогодні 17:56 141 0
Російська культура в дії: Мєдвєдєв обматюкав суддів під час матчу проти Монфіса в Монте-Карло
#Гаель Монфіс, #Данііл Мєдвєдєв

Джерело - Чемпіон.

Російський тенісист Данііл Мєдвєдєв (4) жорстко накричав суддів під час матчу 2-го кола Мастерса в Монте-Карло проти француза Ґаеля Монфіса (40).

Після того, як рахунок у другій партії став 4:1 на користь чоловіка Еліни Світоліної, Мєдвєдєву здалося, що лінійний арбітр помилився в одному з розіграшів, не зафіксувавши аут після удару суперника, і вирішив перейти на свій звичний стиль поведінки.

Спершу "спілкування" велося англійською, а потім Данііл перемкнувся на рідні матюки. Втім, "нейтральний" представник країни-терористки навіть не отримав попередження від судді на вишці Мохаммеда Лаяні, який у ході згаданої промови був названий "мудаком".

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Проте Мєдвєдєв зумів угамувати емоції та врятував, здавалось, уже безнадійний сет, у підсумку відсвяткувавши перемогу в матчі з рахунком 6:2, 6:4. Його наступним суперником буде земляк Карен Хачанов (17).

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли Данііл дозволяє собі на корті неадекватну поведінку. До прикладу, після поразки восени 2023 року на Мастерсі в Парижі тоді ще 3-тя ракетка світу показав уболівальникам середній палець, залишаючи корт.

Слід також додати, що нещодавно іншого росіянина Андрєя Рубльова дискваліфікували в півфіналі турніру в Дубаї за те, що він визвірився на лінійного суддю. До речі, Рубльов, який є чинним переможцем змагання серії ATP 1000 в Монте-Карло, напередодні провалив захист титулу, поступившись у стартовому матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Ляп Луніна та гольова феєрія: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ 13697
Лунін отримав найнижчу оцінку за матч проти Ман Сіті Лунін отримав найнижчу оцінку за матч проти Ман Сіті 844
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 21814
Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Румунія: усе про кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг 1122 2
Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком урятував нічию проти Баварії в першій чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів 12320 2
Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати Пономарьов: ФІДЕ нині контролює Росія, обмірковую, чи не залишити родину в Іспанії та поїхати воювати 23143 1
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61477
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99116
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339588 9
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30638
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29827
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81839