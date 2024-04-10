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06.04.2024 12:08 1180

Не зміг захистити титул: Рубльов поступився на старті турніру в Монте-Карто

Сьогодні 14:50 195 0
Не зміг захистити титул: Рубльов поступився на старті турніру в Монте-Карто
Фото - Getty Images
#Рубльов

Джерело - Чемпіон.

Російський тенісист Андрєй Рубльов (6) поступився австралійцю Алексєю Попиріну (46) у другому колі ґрунтового турніру ATP Masters 1000 у Монте-Карто.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Рубльов 5 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 1 з 6 брейк-пойнтів. 

Для росіянина, як переможця турніру у 2023 році, це була стартова гра на турнірі. Ця поразка стала для нього третьою у трьох останніх матчах. 

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000
Монте-Карло, Монако
Грунт
Призовий фонд - €6,410,670
Друге коло, 10 квітня

Алєксєй Попирін (Австралія) - Андрєй Рубльов (-) 6:4, 6:4

Раніше повідомлялося, що Рубльова дискваліфікували із турніру категорії ATP 500 у Дубаї в кінці півфінального матчу проти Алєксандра Бубліка (23) з Казахстану. Після програного 11-го гейму вирішальної третьої партії (рахунок став 6:5 на користь Бубліка) Рубльов визвірився на лінійного суддю, оскільки був упевнений, що той не зафіксував явний аут після одного з ударів суперника.

Як відомо, Андрєй має нестійку психіку й регулярно під час матчів зривається на вболівальників, суддів і навіть своїх опонентів. Наприклад, у грудні минулого року він переплутав вишку арбітра з пальмою й вирішив вилізти на неї. А раніше, на Підсумковому турнірі, послав фаната перед виконанням подачі.

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