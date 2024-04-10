Манафов разом з білорусом вилетів у першому колі парного турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Владислав Манафов і білорус Іван Лютаревич (1407) у двох тайбрейках програли бразильцям Ромболі Фернандо (1155) та Марселу Цорманн Да Сілві (957) у парному розряді Челенджера, який проходить в Мадриді (Іспанія).
Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 0:2. Пара українця двічі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та використала 1 з 1 брейк-пойнта.
Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) - Ромболі Фернандо/Марселу Цорманн Да Сілву (Франція) 6:7(1), 6:7(2)
Напередодні Денис Молчанов у парі з представником Словаччини Іваном Зеленаєм поступився шведу Філіпу Бергеві та нідерландцю Міку Велдхееру в першому колі Челенджера в Хорватії.
Нагадаємо, нещодавно Ілля Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу парного турніру в Пусані.