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Манафов разом з білорусом вилетів у першому колі парного турніру в Іспанії

Сьогодні 15:21 95 0
Манафов разом з білорусом вилетів у першому колі парного турніру в Іспанії
#Манафов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Владислав Манафов і білорус Іван Лютаревич (1407) у двох тайбрейках програли бразильцям Ромболі Фернандо (1155) та Марселу Цорманн Да Сілві (957) у парному розряді Челенджера, який проходить в Мадриді (Іспанія).

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 0:2. Пара українця двічі подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та використала 1 з 1 брейк-пойнта.

ATP Challenger Tour
Мадрид, Іспанія
Основна сітка, перший раунд
10 квітня

Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) - Ромболі Фернандо/Марселу Цорманн Да Сілву (Франція) 6:7(1), 6:7(2)

Напередодні Денис Молчанов у парі з представником Словаччини Іваном Зеленаєм поступився шведу Філіпу Бергеві та нідерландцю Міку Велдхееру в першому колі Челенджера в Хорватії.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу парного турніру в Пусані.

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