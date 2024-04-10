Молчанов поступився у першому колі парного турніру в Хорватії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з представником Словаччини Іваном Зеленаєм поступився шведу Філіпу Бергеві та нідерландцю Міку Велдхееру в першому колі Челенджера в парному розряді, який проходить у хорватському Спліті.

Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 0:2. Команда українця 1 раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки і використала 1 з 5 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour

Спліт, Хорватія

Основна сітка, перший раунд

10 квітня

Філіп Бергеві (Швеція)/Мік Велдхеер (Нідерланди) — Денис Молчанов (Україна)/Іван Зеленай (Словаччина) 7:6(5), 6:4

Нагадаємо, напередодні Ілля Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу парного турніру в Пусані.