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06.04.2024 12:08 1168

Молчанов поступився у першому колі парного турніру в Хорватії

Сьогодні 13:21 71 0
Молчанов поступився у першому колі парного турніру в Хорватії
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з представником Словаччини Іваном Зеленаєм поступився шведу Філіпу Бергеві та нідерландцю Міку Велдхееру в першому колі Челенджера в парному розряді, який проходить у хорватському Спліті.

Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 0:2. Команда українця 1 раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки і використала 1 з 5 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour
Спліт, Хорватія
Основна сітка, перший раунд
10 квітня

Філіп Бергеві (Швеція)/Мік Велдхеер (Нідерланди) — Денис Молчанов (Україна)/Іван Зеленай (Словаччина) 7:6(5), 6:4

Нагадаємо, напередодні Ілля Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу парного турніру в Пусані.

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