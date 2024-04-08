Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу

Джерело - ATP.
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (184), який піднявся на тр и сходинки.
Також варто виокремити продовження прогресу Вадима Урсу, який піднявся з 365-ї на 357-му позицію.
Рейтинг ATP
8 квітня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9725 очок
2 (2). Яннік Сіннер (Італія) - 8710
3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8645
4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7165
5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5415
6 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 4890
7 (7). Хольгер Руне (Данія)- 3795
8 (10). Хуберт Хуркач (Польща) - 3665
9 (9). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3540
10 (8). Каспер Рууд (Норвегія) - 3465
...
184 (187). Віталій Сачко (Україна) - 334
256 (252). Ілля Марченко (Україна) - 256
357 (365). Вадим Урсу (Україна) - 142
398 (396). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 121
404 (409). Олексій Крутих (Україна) - 118
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