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Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу

ATP оновив рейтинг тенісистів.
Сьогодні 12:16 96637
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко, #Олексій Крутих, #Ерік Ваншельбойм, #Вадим Урсу

Джерело - ATP.

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців. 

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (184), який піднявся на тр и сходинки. 

Також варто виокремити продовження прогресу Вадима Урсу, який піднявся з 365-ї на 357-му позицію. 

Рейтинг ATP

8 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9725 очок

2 (2). Яннік Сіннер (Італія) - 8710

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8645

4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7165

5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5415

6 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 4890

7 (7). Хольгер Руне (Данія)- 3795

8 (10). Хуберт Хуркач (Польща) - 3665

9 (9). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3540

10 (8). Каспер Рууд (Норвегія) - 3465

...

184 (187). Віталій Сачко (Україна) - 334

256 (252). Ілля Марченко (Україна) - 256

357 (365). Вадим Урсу (Україна) - 142

398 (396). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 121

404 (409). Олексій Крутих (Україна) - 118

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