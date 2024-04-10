Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко разом із литовцем Річардасом Беранкісом у парних змаганнях на супертайбрейку вийшов до чвертьфіналу на "челенджері", який проходить у корейському Пусані.

В матчі другого кола вони перемогли дует філіпінця Франсіса Алькантари та китайця Сунь Фацзин — 6:4, 6:7, 12:10.

Раніше Ілля пробився до чвертьфіналу на одиночному турнірі у Південній Кореї.

Наступними суперниками другої ракетки України у парі стануть корейсько-філіпінські спортсмени Ю. Чун і С. Су Ю.

Челленджер. Парний розряд (чоловіки)

Друге коло, хард

Пусан (Республіка Корея), 10 квітня

Річардас Беранкіс (Литва) / Ілля Марченко (Україна) — Франсіс Алькантара (Філіпіни) / Сунь Фацзин (Китай) 6:4, 6:7, 12:10

Це була друга зустріч за останні декілька годин для українця.

Нагадаємо, в одиночному розряді наступний матч він зіграє у п'ятницю, 12 квітня, з австралійцем Джеймсом Даквортом.