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06.04.2024 12:08 1168

Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані

Сьогодні 12:30 293 0
Марченко, слідом за одиночним розрядом, пробився в 1/4 фіналу ще й парного турніру в Пусані
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко разом із литовцем Річардасом Беранкісом у парних змаганнях на супертайбрейку вийшов до чвертьфіналу на "челенджері", який проходить у корейському Пусані.

В матчі другого кола вони перемогли дует філіпінця Франсіса Алькантари та китайця Сунь Фацзин — 6:4, 6:7, 12:10.

Раніше Ілля пробився до чвертьфіналу на одиночному турнірі у Південній Кореї.

Наступними суперниками другої ракетки України у парі стануть корейсько-філіпінські спортсмени Ю. Чун і С. Су Ю.

Челленджер. Парний розряд (чоловіки)
Друге коло, хард
Пусан (Республіка Корея), 10 квітня 

Річардас Беранкіс (Литва) / Ілля Марченко (Україна) — Франсіс Алькантара (Філіпіни) / Сунь Фацзин (Китай) 6:4, 6:7, 12:10

Це була друга зустріч за останні декілька годин для українця.

Нагадаємо, в одиночному розряді наступний матч він зіграє у п'ятницю, 12 квітня, з австралійцем Джеймсом Даквортом.

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