Головне
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України
Вчора 20:36 4445
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 241
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 220
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 432
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 404
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Вчора 19:32 192
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
Вчора 18:56 277
Сергій Богачук – тимчасовий чемпіон WBC. Що далі?
Вчора 18:46 339
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:22 5985
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії
Вчора 15:13 2407
Прямі трансляції
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 00:32 73
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 22:11 132
Прикарпаття - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 21:49 553
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:30 149
Кудрівка-Нива - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 19:09 160

Стародубцева у супертайбрейку здолала Завацьку і пройшла у півфінал парного турніру в Колумбії

Сьогодні 00:15 99 0
Стародубцева у супертайбрейку здолала Завацьку і пройшла у півфінал парного турніру в Колумбії
#WTA, #Катаріна Завацька, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (195) у парі з китаянкою Сяоді Ю (211) поступилася у супертайбрейку іншій українці Юлії Стародубцевій (136) та румунці Ірині Барі (178) у матчі 1/4 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 2 години 12 хвилин і зовершився з рахунком 1:2. Пара Завацької 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 7 з 10 брейк-пойнтів. Суперниці жодного разу не подали навиліт, здійснили 6 подвійних помилок і використали 6 з 12 брейк-пойнтів.

У півфіналі суперницями Стародубцевої та Бари стануть представниця Угорщини Анна Бондар (112) і росіянка Ірина Хромачова (578).

WTA
Богота, Колумбія, грунт
Друге коло, парний турнір
4 квітня

 Катаріна Завацька (Україна)/Сяоді Ю (Китай) - Юлія Стародубцева (Україна)/ Ірина Бара (Румунія) 7:5, 6:7(11), 1:10

Зазначимо, що у першому колі пара Катаріни обіграла білоруску Ірину Шиманович (230) та мексиканку Ренату Сарасуа (103). У свою чергу Юлія з Барою перемогли Оксану Калашникову (1062) та Катажину Пітер.

Нагадаємо, що Стародубцева вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії.  Зі свого боку її румунська напарниця вибила Завацьку зі змагання.

Коментарі ()
Популярне зараз
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7773
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 4445
Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ 5390
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 5634
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 5985
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 10731
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21029 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106588
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50953
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362024 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93890
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322078