Стародубцева у супертайбрейку здолала Завацьку і пройшла у півфінал парного турніру в Колумбії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (195) у парі з китаянкою Сяоді Ю (211) поступилася у супертайбрейку іншій українці Юлії Стародубцевій (136) та румунці Ірині Барі (178) у матчі 1/4 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 2 години 12 хвилин і зовершився з рахунком 1:2. Пара Завацької 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 7 з 10 брейк-пойнтів. Суперниці жодного разу не подали навиліт, здійснили 6 подвійних помилок і використали 6 з 12 брейк-пойнтів.

У півфіналі суперницями Стародубцевої та Бари стануть представниця Угорщини Анна Бондар (112) і росіянка Ірина Хромачова (578).

WTA

Богота, Колумбія, грунт

Друге коло, парний турнір

4 квітня

Катаріна Завацька (Україна)/Сяоді Ю (Китай) - Юлія Стародубцева (Україна)/ Ірина Бара (Румунія) 7:5, 6:7(11), 1:10

Зазначимо, що у першому колі пара Катаріни обіграла білоруску Ірину Шиманович (230) та мексиканку Ренату Сарасуа (103). У свою чергу Юлія з Барою перемогли Оксану Калашникову (1062) та Катажину Пітер.

Нагадаємо, що Стародубцева вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії. Зі свого боку її румунська напарниця вибила Завацьку зі змагання.