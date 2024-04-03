Стародубцева пройшла у чвертьфінал турніру в Колумбії в парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (136) у парі з румункою Іриною Барою (178) обіграли Оксану Калашникову (1062) та Катажину Пітер у матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 1 годину та 33 хвилини. Матч завершився з рахунком 2:1.

Наступні суперниці Стародубцевої та Бари визначаться у матчі Ірина Шиманович/Рената Сарасуа - Каміла Осоріо/Надя Подороска.

WTA

Богота, Колумбія, грунт

Перше коло, парний турнір

3 квітня

Юлія Стародубцева (Україна)/Ірина Бара (Румунія) - Оксана Калашникова (Грузія)/Катажина Пітер (Польща) 5:7, 7:5, 10-5

Нагадаємо, що українка вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії.

Зі свого боку її румунська напарниця вибила іншу українку Катаріну Завацьку.