Стародубцева пройшла у чвертьфінал турніру в Колумбії в парному розряді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (136) у парі з румункою Іриною Барою (178) обіграли Оксану Калашникову (1062) та Катажину Пітер у матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).
Поєдинок тривав 1 годину та 33 хвилини. Матч завершився з рахунком 2:1.
Наступні суперниці Стародубцевої та Бари визначаться у матчі Ірина Шиманович/Рената Сарасуа - Каміла Осоріо/Надя Подороска.
WTA
Богота, Колумбія, грунт
Перше коло, парний турнір
3 квітня
Юлія Стародубцева (Україна)/Ірина Бара (Румунія) - Оксана Калашникова (Грузія)/Катажина Пітер (Польща) 5:7, 7:5, 10-5
Нагадаємо, що українка вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії.
Зі свого боку її румунська напарниця вибила іншу українку Катаріну Завацьку.