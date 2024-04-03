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Стародубцева пройшла у чвертьфінал турніру в Колумбії в парному розряді

Сьогодні 09:37 97 0
Стародубцева пройшла у чвертьфінал турніру в Колумбії в парному розряді
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (136) у парі з румункою Іриною Барою (178) обіграли Оксану Калашникову (1062) та Катажину Пітер у матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 1 годину та 33 хвилини. Матч завершився з рахунком 2:1. 

Наступні суперниці Стародубцевої та Бари визначаться у матчі Ірина Шиманович/Рената Сарасуа - Каміла Осоріо/Надя Подороска.

WTA
Богота, Колумбія, грунт
Перше коло, парний турнір
3 квітня

Юлія Стародубцева (Україна)/Ірина Бара (Румунія) - Оксана Калашникова (Грузія)/Катажина Пітер (Польща) 5:7, 7:5, 10-5

Нагадаємо, що українка вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії. 

Зі свого боку її румунська напарниця вибила іншу українку Катаріну Завацьку.

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