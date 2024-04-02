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Стародубцева вилетіла з турніру в Колумбії

Сьогодні 20:35 116 1
Стародубцева вилетіла з турніру в Колумбії
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенінсистка Юлія Стародубцева (136) не змогла вийти до другого кола турніру WTA 250 у Боготі, Колумбія. 

У своєму першому матчі вона поступилася італійці Сарі Еррані (117). Поєдинок тривав 1 годину 47 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:7(5). 

Стародубцева без шансів віддала перший сет, але у другій партії до кінця претендувала на перемогу. Українка припустилася 8 подвійних помилок, двічі подала навиліт, виграла 65% очок на першій подачі, але лише 30% — на другій. 

WTA 250

Богота, Колумбія

Основна сітка, перше коло

2 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Сара Еррані (Італія) 2:6, 6:7(5)

Зазначимо, що на турнір у Боготі також заявлена Катаріна Завацька. У ці хвилини вона грає з румункою Іріною Барою. 

Став відомий офіційний транслятор матчевої зустрічі між збірними України та Румунії у відборі на Кубок Біллі Джин Кінг. 

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