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Завацька слідом за Стародубцевою вилетіла з турніру в Колумбії

Сьогодні 22:17 103 0
Завацька слідом за Стародубцевою вилетіла з турніру в Колумбії

Джерело - Чемпіон.

Обидві українські тенісистки вже в першому колі припинили виступи на турнірі категорії WTA 250 у Боготі, Колумбія. Після того, як Юлія Стародубцева (136) поступилася Сарі Еррані (117), поразки зазнала і Катаріна Завацька (195).

Попри перемогу над Іріною Бурою в першому сеті, вона не змогла розвинути успіх та програла їй у наступних двох партіях. 

WTA 250

Богота, Колумбія

Основна сітка, перше коло

2 квітня

Катаріна Завацька (Україна) — Іріна Бура (Румунія) 6:2, 3:6, 4:6

Завацька вперше цього сезону взяла участь у турнірі такого рівня. До цього вона виступала на змаганнях під егідою ITF та безуспішно намагалася пробитися до основної сітки Australian Open-2024. 

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