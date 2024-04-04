Завацька пройшла у чвертьфінал парного турніру в Колумбії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (195) у парі з китаянкою Сяоді Ю (211) обіграли білоруску Ірину Шиманович (230) та мексиканку Ренату Сарасуа (103) у матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 1 годину та завершився впевненою перемогою Завацької та її напарниці з рахунком 2:0.

Зазначимо, у наступному матчі Катаріна та Сяоді зіграють проти іншої українки Юлії Стародубцевої та румунки Ірини Бари, які у першому раунді пройшли своїх суперниць з Грузії та Польщі.

WTA

Богота, Колумбія, грунт

Перше коло, парний турнір

4 квітня

Ірина Шиманович /Рената Сарасуа(Мексика) - Катаріна Завацька (Україна)/Сяоді Ю (Китай) 2:6, 1:6

Нагадаємо, що Стародубцева вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії.

Зі свого боку її румунська напарниця вибила Завацьку зі змагання.