Головне
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 507
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 341
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 8500
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Вчора 20:56 542
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Вчора 19:54 8424
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Вчора 19:43 299
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Вчора 19:27 11933
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Вчора 18:50 392
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Вчора 16:19 15227 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Вчора 16:00 444
Прямі трансляції

Завацька пройшла у чвертьфінал парного турніру в Колумбії

Сьогодні 07:43 126 0
Завацька пройшла у чвертьфінал парного турніру в Колумбії
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (195) у парі з китаянкою Сяоді Ю (211) обіграли білоруску Ірину Шиманович (230) та мексиканку Ренату Сарасуа (103) у матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 1 годину та завершився впевненою перемогою Завацької та її напарниці з рахунком 2:0.

Зазначимо, у наступному матчі Катаріна та Сяоді зіграють проти іншої українки Юлії Стародубцевої та румунки Ірини Бари, які у першому раунді пройшли своїх суперниць з Грузії та Польщі.

WTA
Богота, Колумбія, грунт
Перше коло, парний турнір
4 квітня

Ірина Шиманович /Рената Сарасуа(Мексика) - Катаріна Завацька (Україна)/Сяоді Ю (Китай) 2:6, 1:6

Нагадаємо, що Стародубцева вже вилетіла з одиночного турніру в Колумбії. 

Зі свого боку її румунська напарниця вибила Завацьку зі змагання.

Коментарі ()
Популярне зараз
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 9100
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15227 3
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 11933
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 21346 1
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 17272
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 44055 4
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362008 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92515
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339273 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64893 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29565
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51935