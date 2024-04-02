Головне
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 362
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 233
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 217
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 269
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5923
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 471
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6854
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 610
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 618 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 558
Прямі трансляції

Лінетт: У матчі проти Ястремської мені немає чого втрачати

Сьогодні 14:08 60 0
Лінетт: У матчі проти Ястремської мені немає чого втрачати
#WTA, #Лінетт, #Даяна Ястремська

Джерело - Tennis Channel.

Польська тенісистка Магда Лінетт(63) поділилася очікуваннями перед грою з Даяною Ястремською(32) у другому колі турнру WTA у Чарльстоні.

Суперниця українки прокоментувала майбутню зустріч у інтерв'ю для Tennis Channel.

"Це буде важко. Вона завжди була таким небезпечним гравцем, тому що в неї дуже потужний теніс. У неї гарна техніка. Тож мені доведеться бути дуже терплячою та грати із розумом. Я вже грала проти неї кілька разів і жодного з цих матчів не виграла, тож мені немає чого втрачати. І я також добре граю. Все ж таки у мене є ця перша перемога на грунті, тому я збираюся отримати від цього якусь долю впевненості. Але, безумовно, Ястремська грає дуже добре цього року. Вона це показала в Австралії, і я знаю, що це буде важкий матч. Але я спостерігала за нею кілька разів, тому я готова", - cказала Лінетт.

Матч Ястремської та Лінетт відбудеться 2 квітня. Початок - о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

Напередодні WTA і АТР оновили свої рейтинги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6854
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5923
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 13737
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 3185
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 6259
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4591
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6581 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13686
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92410
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21014 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137453 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361856 2