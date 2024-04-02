Лінетт: У матчі проти Ястремської мені немає чого втрачати

Польська тенісистка Магда Лінетт(63) поділилася очікуваннями перед грою з Даяною Ястремською(32) у другому колі турнру WTA у Чарльстоні.

Суперниця українки прокоментувала майбутню зустріч у інтерв'ю для Tennis Channel.

"Це буде важко. Вона завжди була таким небезпечним гравцем, тому що в неї дуже потужний теніс. У неї гарна техніка. Тож мені доведеться бути дуже терплячою та грати із розумом. Я вже грала проти неї кілька разів і жодного з цих матчів не виграла, тож мені немає чого втрачати. І я також добре граю. Все ж таки у мене є ця перша перемога на грунті, тому я збираюся отримати від цього якусь долю впевненості. Але, безумовно, Ястремська грає дуже добре цього року. Вона це показала в Австралії, і я знаю, що це буде важкий матч. Але я спостерігала за нею кілька разів, тому я готова", - cказала Лінетт.