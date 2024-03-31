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Халеп не зіграє проти збірної України

У неї проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 08:15 98 0
Халеп не зіграє проти збірної України
#Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - BTU.

Румунська тенісистка Сімона Халеп не зіграє проти збірної України у матчі Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться 12-13 квітня у американській Флориді (зелений ґрунт). 

Про це повідомляє сайт "Великий теніс України".

Чемпіонка Ролан Гарросу-2018 та Вімблдону-2019, колишня перша ракетка світу змушена відмовити від участі в зустрічі через проблеми зі здоров'ям, які виникли після турніру в Маямі.

Нагадаємо, Халеп нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна та Леся Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг. Нагадаємо, що Еліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Леся - в лютому 2020-го.

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