Завацька вийшла до фінального раунду кваліфікації турніру в Колумбії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (179) перемогла мексиканку Вікторію Родрігес (326) у кваліфікації турніру WTA 250 у Боготі, Колумбія.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 2:0.

Українка зробила 1 подачу навиліт, здійснила 5 подвійних помилок і відіграла 5 з 7 брейк-пойнтів.

WTA 250

Богота, Колумбія

Кваліфікація, одиночний розряд

30 березня

Катаріна Завацька (Україна) - Вікторія Родрігес (Мексика) 6:1, 7:5

Наступною суперницею Катаріни буде американка Ельвіна Калієва (216), яка здолала білоруску Яну Колодинську (248) 6:1, 6:7(3), 4:6.

Нагадаємо, нещодавно Завацька не змогла подолати кваліфікацію турніру в Мексиці.

Тим часом у Маямі добігає кінця турнір ATP 1000: Сіннер познущався з росіянина, а сенсаційний болгарин пройшов ще одного суперника з топ-10.