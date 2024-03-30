Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ерік Ваншельбойм (363) зазнав поразки від іспанця Пабло Льямаса Руїса (152) у першому раунді кваліфікації на турнір у Португалії.
Поєдинок тривав 47 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:0. Ваншельбойм виконав одну подачу навиліт, допустився однієї подвійної помилки та не реалізував єдиний брейк-пойнт.
Millennium Estoril Open - ATP 250
Ешторіл, Португалія
Ґрунт
Призовий фонд - € 651,865
Кваліфікація, перший раунд, 30 березня
Пабло Льямас Руїс (Іспанія) - Ерік Ваншельбойм (Україна) 6:1, 6:0
Напередодні Ерік дійшов до півфіналу турніру в Ефіопії. Нагадаємо, що Вадим Урсу (425) пробився до фіналу ITF M15 у Шарм-ель-Шейху.
Тим часом у Маямі добігає кінця турнір ATP 1000: Сіннер познущався з росіянина, а сенсаційний болгарин пройшов ще одного суперника з топ-10.