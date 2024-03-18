Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович зберіг статус першої ракетки світу. Карлос Алькарас, який виграв турнір в Індіан-Веллсі, займає другу сходинку рейтингу, а трійку замикає італієць Яннік Сіннер.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко втратив кілька позицій - 175. Ілля Марченко опустився на 23 сходинки (251).
Рейтинг ATP
18 березня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9725
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3 (3). Яннік Сіннер (Італія) - 8310
4 (4). Даніїл Медведєв - 7765
5. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 5060
6. (5). Андрєй Рубльов - 4970
7. (7) Хольгер Руне (Данія) - 3875
8. (9). Каспер Руд (Норвегія) - 3560
9. (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3370
10. (10) Алекс де Мінаур (Австралія) - 3300
....
175 (171). Віталій Сачко (Україна) - 353
251 (228). Ілля Марченко (Україна) - 227
363 (358). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 136
401 (397). Олексій Крутих (Україна) - 117
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