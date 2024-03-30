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Урсу вийшов у третій фінал за останні три тижні

Сьогодні 13:47 88 0
Урсу вийшов у третій фінал за останні три тижні

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Вадим Урсу (425) пробився до фіналу турніру ITF M15 у Шарм-ель-Шейху. 

На стадії 1/2 фіналу українець здолав чеха Маркека Генгела (699). Матч завершився вольовою перемогою українця з рахунком 5:7, 6:1, 6:4. Цікаво, що в 1/4 Вадим вибив ще одного представника України Іллю Білобородька (2:6, 7:6(4), 6:2). 

Фінал проти британця Джайлза Гассі (371) відбудеться завтра, 31 березня. У разі перемоги Урсу здобуде свій сьомий у кар’єрі та третій за останні три тижні титул ITF. 

Тим часом у Маямі добігає кінця турнір ATP 1000: Сіннер познущався з росіянина, а сенсаційний болгарин пройшов ще одного суперника з топ-10

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