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Стародубцева поступилась на старті турніру в Мексиці

Сьогодні 20:16 140 1
Стародубцева поступилась на старті турніру в Мексиці
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (137) поступилась британці Франчесці Джонс (270) у першому колі на турнірі WTA 125 у мексиканському Сан-Луїс-Потосі.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Українка двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

У другому колі британка зіграє проти переможниці пари Тетяна Марія (48, Німеччина) - Анна Бондар (110, Угорщина).

San Luis Potosi Open - WTA 125
Сан-Луїс-Потосі, Мексика
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 26 березня

Юлія Стародубцева (Україна) - Франческа Джонс (Велика Британія) 7:5, 6:4

Напередодні Ангеліна Калініна (36) поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

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