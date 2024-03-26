Костюк: Часом я витрачаю багато енергії на боротьбу з собою

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк вважає, що її емоційність на корті змушує витрачати багато енергії на боротьбу з собою.

Про це тенісистка розповіла у подкасті "Sit Down".

"Не люблю бути дуже експресивною, але такі моменти трапляються. Іноді я справляюся краще, але іноді мені хочеться, щоб було краще. Не знаю. Я думаю, що від природи я дуже емоційна людина, дуже відкрита і розкута, й не завжди легко бути спокійною. Як би це сказати? Дуже стабільною. Я намагаюся приймати себе, тому що в певний момент боротися з собою просто безглуздо, тому що є емоції, які проносяться через мою голову або через мене, і які я просто не можу не висловити, не приховати. І так, я думаю, що часом я витрачаю багато енергії на боротьбу з собою, на те, щоб бути такою, якою я не є. І звісно, мені все ще доводиться постійно шукати цей баланс, щоб не переборщити, щоб це не змінило мою гру, щоб це не було... Як би це сказати? Такі моменти, вони не призводять до того, що я гірше граю, але все ж таки ми поступово йдемо до того, щоб знайти потрібний баланс", - повідомила Костюк.

Раніше Костюк, що наразі посідає 26 сходинку в рейтинзі WTA, знялася з першого ж поєдинку на турнірі в в Маямі через незадовільний стан здоров'я. Після цього вона повідомила, що намагається не відволікати себе думками про просування в рейтинзі.

Нагадаємо, інша українка Ангеліна Калініна поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.