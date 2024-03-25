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ITF спростувала відсторонення Соболенко та Азаренко від Олімпіади

Сьогодні 19:00 166 0
ITF спростувала відсторонення Соболенко та Азаренко від Олімпіади
#Аріна Соболенко

Джерело - Tribuna.com.

Провідні тенісистки Республіки Білорусь - друга ракетка світу Аріна Соболенко та колишня перша ракетка Вікторія Азаренко (32) наразі не відстороненні від Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомив представник Міжнародної федерації тенісу порталу Tribuna.com.

"Жодного тенісиста наразі не відсторонено від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі", - йдеться у відповіді старшого менеджера ITF.

Раніше повідомлялося, що Соболенко не потрапила до списку учасників Олімпіади через те, що була пов'язана з білоруським президентом Алєксандром Лукашенком і на пресконференціях деякий час відмовлялася коментувати їхні спільні фото.

Раніше Міжнародна федерація тенісу (ITF) оголосила про допуск росіян та білорусів на Олімпіаду в нейтральному статусі.

Нагадаємо, визначився орієнтовний час початку матчу Ангеліни Калініної (36) проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (68) у 4-му колі турніру в Маямі. 

У чвертьфіналі переможниця зіграє проти найкращої з пари Азаренко ("нейтралка") - Кеті Бултер (Велика Британія).

Раніше Калініна впевнено здолала Соболенко у третьому колі Маямі-2024. 

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