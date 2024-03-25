Дві титуловані білоруски не зіграють на Олімпіаді в Парижі — джерело

Відома причина пропуску змагань однією з них

Джерело - Чемпіон.

Провідні тенісистки Республіки Білорусь - нинішня друга ракетка світу Аріна Соболенко та колишня перша ракетка Вікторія Азаренко (32) - не зіграють на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє сайт Tennis Up to Date.

За інформацією тенісного порталу, Соболенко не потрапила до списку учасників Олімпіади через те, що була пов'язана з білоруським президентом Алєксандром Лукашенком і на пресконференціях деякий час відмовлялася коментувати їхні спільні фото.

Про причину відмови від олімпійського змагання Азаренко не повідомляється.

Раніше Міжнародна федерація тенісу (ITF) оголосила про допуск росіян та білорусів на Олімпіаду в нейтральному статусі.

Нагадаємо, визначився орієнтовний час початку матчу Ангеліни Калініної (36) проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (68) у 4-му колі турніру в Маямі.

У чвертьфіналі переможниця зіграє проти найкращої з пари Азаренко ("нейтралка") - Кеті Бултер (Велика Британія).

Раніше Калініна впевнено здолала Соболенко у третьому колі Маямі-2024.