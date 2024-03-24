Людмила Кіченок та Остапенко зазнали поразки на старті турніру в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та Олена Остапенко поступилися американській парі Софія Кенін/Бетані Маттек-Сендс у першому колі парного турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Зустріч тривала 1 годину 29 хвилині і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 10:8. Українсько-латвійська пара виконала 4 подачі навиліт, допустили 9 подвійних помилок та реалізували 4 з 6 брейк-пойнта.

Найкращим результатом Кіченок та Остапенко на цьому турнірі залишається чвертьфінал у 2021 та 2023 роках.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд - $8,770,480

Перше коло, парний турнір

24 березня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Софія Кенін/Бетані Маттек-Сендс (США/США) 4:6, 6:3, 10:8

Зазначимо, що Ангеліна Калініна (36) у трьох партіях здолала другу ракетку світу Аріну Соболенко на турнірі в Маямі.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від уже згаданої грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.