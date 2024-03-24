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Урсу вдруге поспіль переміг на турнірі ITF: знищив у фіналі суперника двічі по 6:0

Шостий одиночний титул рівня ITF
Сьогодні 17:58 71 0
Урсу вдруге поспіль переміг на турнірі ITF: знищив у фіналі суперника двічі по 6:0
Фото - btu.org.ua
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Вадим Урсу (425) став переможцем турніру ITF у Єгипті.

У фіналі він "під нуль" обіграв першого номера посіву турніру Кріса ван Віка (415) із ПАР.

Рахунок гри - 6:0, 6:0.

M15 Sharm ElSheikh 8 - ITF

Єгипет, хард (чоловіки)

Фінал

24 березня

Кріс ван Вік (ПАР) - Вадим Урсу (Україна) 6:0, 6:0

Для Урсу це друга поспіль перемога на турнірі ITF.

Загалом на його рахунку шість одиночних титулів на змаганнях рівня ITF. 

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (36) впевнено здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у третьому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від уже згаданої грекині Марії Саккарі (9), і Марта Костюк (26), яка знялася з турніру ще перед своїм стартовим матчем.

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