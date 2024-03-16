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Іга Швьонтек - Марта Костюк: огляд матчу

Сьогодні 08:26 194 0
Іга Швьонтек - Марта Костюк: огляд матчу
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) програла польці Ізі Швьонтек (1) у півфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

    BNP Paribas Open - WTA 1000
    Індіан-Веллс, США 
    Хард. Призовий фонд - $9,258,080
    1/2 фіналу, 16 березня

     Іга Швьонтек (Польща) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

    Матч тривав 1 годину 5 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки й не заробила жодного брейк-пойнта.

    Ця зустріч стала другою очною між суперницями. У попередній, на Відкритому чемпіонаті Франції-2021, теж сильнішою була Швьонтек - 6:3, 6:4.

    Для Марти - це був перший в кар'єрі півфінал турніру категорії WTA 1000.

    Нагадаємо, Костюк на поточному турнірі стартувала з 2-го кола й на своєму шляху здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5

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