Іга Швьонтек - Марта Костюк: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) програла польці Ізі Швьонтек (1) у півфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

BNP Paribas Open - WTA 1000 Індіан-Веллс, США Хард. Призовий фонд - $9,258,080 1/2 фіналу, 16 березня

Іга Швьонтек (Польща) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

Матч тривав 1 годину 5 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка виконала 2 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки й не заробила жодного брейк-пойнта.

Ця зустріч стала другою очною між суперницями. У попередній, на Відкритому чемпіонаті Франції-2021, теж сильнішою була Швьонтек - 6:3, 6:4.

Для Марти - це був перший в кар'єрі півфінал турніру категорії WTA 1000.

Нагадаємо, Костюк на поточному турнірі стартувала з 2-го кола й на своєму шляху здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.