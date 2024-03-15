Українській тенісистці майже не залишають шансів.

Джерело - Чемпіон.

Українку Марту Костюк (32) вважають явною аудсайдеркою матчу проти польки Іги Швьонтек (1) в 1/2 фіналу турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Коефіцієнти

Перемога Костюк - 8,60

Перемога Швьонтек - 1,11

Гра відбудеться у ніч проти суботи 16 березня другим запуском на центральному корті. Орієнтовний час початку - 1:00 за Києвом.

Марта та Іга досі грали між собою лише одного разу: на Відкритому чемпіонаті Франції-2021 сильнішою була полька - 6:3, 6:4.

На шляху до свого першого півфіналу "тисячника" Костюк здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5. Марта стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки найсильніших на змаганні подібної категорії (після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної).

Перша ракетка світу Швьонтек, зі свого боку, пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2, а також данку Каролін Возняцкі (204) - 6:4, 1:0 (відмова).

Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 ще не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі.

Переможниця протистояння у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфаторкою пари Гофф (3) - Саккарі (9).

Нагадаємо, на початку березня 21-річна киянка зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).