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Костюк - Швьонтек: де й коли дивитися півфінальний матч турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 16:20 285 0
Костюк - Швьонтек: де й коли дивитися півфінальний матч турніру в Індіан-Веллсі
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) зіграє проти польки Іги Швьонтек (1) у півфіналі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Гра відбудеться у ніч проти суботи 16 березня другим запуском на центральному корті. Орієнтовний час початку - 1:00 за Києвом.

Турнір в Україні транслює Setanta Sports Ukraine, поєдинок планується показати у прямому етері каналу Setanta Sports+. Крім того, матч можна буде переглянути на OTT-платформі медіакомпанії.

На шляху до свого першого півфіналу "тисячника" Костюк здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.

Перша ракетка світу Швьонтек, зі свого боку, пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2, а також данку Каролін Возняцкі (204) - 6:4, 1:0 (відмова).

Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 ще не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі. Марта та Іга досі грали між собою лише одного разу: на Відкритому чемпіонаті Франції-2021 сильнішою була полька - 6:3, 6:4.

Переможниця нового протистояння між Костюк і Швьонтек у вирішальному матчі зустрінеться з тріумфаторкою пари Гофф (3) - Саккарі (9).

Нагадаємо, на початку березня 21-річна киянка зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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