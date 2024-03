Костюк: Грала на перемогу, це було дуже складно

Один із перших коментарів української тенісистки Марти Костюк (32) після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

ЇЇ відео у Х (колишній Twitter) опублікував The Tennis Letter.

Marta Kostyuk after beating Potapova to reach 1st WTA 1000 SF at Indian Wells:



“Whoever watches ‘Suits’ knows Harvey Specter said ‘I don’t play the odds, I play the man.’ 😂 Today I wasn’t playing the man, I was playing to win. It was very tricky.. 6-0, 3-0 is probably the worst… pic.twitter.com/JJiC585CGf