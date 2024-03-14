Костюк: Грала на перемогу, це було дуже складно

Джерело - The Tennis Letter.
Один із перших коментарів української тенісистки Марти Костюк (32) після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.
ЇЇ відео у Х (колишній Twitter) опублікував The Tennis Letter.
"Той, хто дивиться "Форс-мажори", знає, що Харві Спектер сказав: "Я не граю з шансами, я граю з людьми". Сьогодні я не грала з людьми, я грала на перемогу, це було дуже складно.
Анастасія дуже хитра суперниця, вона завжди бореться, тому я намагалась сконцентрованою до кінця. Я відчуваю, що стала трохи пасивною, ніби чекаючи. Вона робила багато невимушених помилок на початку другого сету, тому було непросто, коли вона повернулася в гру. Чесно кажучи, 6-0, 3-0, мабуть, найгірший рахунок у світі.
Це виглядає дуже сюрреалістично. Якби хтось сказав мені два чи три тижні тому, що я вийду в півфінал, я б ніколи у це не повірила", - заявила Костюк.
Marta Kostyuk after beating Potapova to reach 1st WTA 1000 SF at Indian Wells:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 14, 2024
“Whoever watches ‘Suits’ knows Harvey Specter said ‘I don’t play the odds, I play the man.’ 😂 Today I wasn’t playing the man, I was playing to win. It was very tricky.. 6-0, 3-0 is probably the worst… pic.twitter.com/JJiC585CGf
Зазначимо, наступною суперницею українки буде перша ракетка світу Іга Швьонтек, вони зустрінуться у 1/2 фіналу BNP Paribas Open WTA 1000.
Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).