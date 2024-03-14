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Костюк: Грала на перемогу, це було дуже складно

У коментарі українка використала цитату з "Форс-мажорів"
Вчора 23:24 164 0
Костюк: Грала на перемогу, це було дуже складно
#Марта Костюк, #Іга Швьонтек

Джерело - The Tennis Letter.

Один із перших коментарів української тенісистки Марти Костюк (32) після перемоги над росіянкою Анастасією Потаповою (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

ЇЇ відео у Х (колишній Twitter) опублікував The Tennis Letter.

"Той, хто дивиться "Форс-мажори", знає, що Харві Спектер сказав: "Я не граю з шансами, я граю з людьми". Сьогодні я не грала з людьми, я грала на перемогу, це було дуже складно.

Анастасія дуже хитра суперниця, вона завжди бореться, тому я намагалась сконцентрованою до кінця. Я відчуваю, що стала трохи пасивною, ніби чекаючи. Вона робила багато невимушених помилок на початку другого сету, тому було непросто, коли вона повернулася в гру. Чесно кажучи, 6-0, 3-0, мабуть, найгірший рахунок у світі.

Це виглядає дуже сюрреалістично. Якби хтось сказав мені два чи три тижні тому, що я вийду в півфінал, я б ніколи у це не повірила", - заявила Костюк.

Зазначимо, наступною суперницею українки буде перша ракетка світу Іга Швьонтек, вони зустрінуться у 1/2 фіналу BNP Paribas Open WTA 1000.

Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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