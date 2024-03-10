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Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги

Сьогодні 07:41 334 1
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
#Леся Цуренко, #Емма Наварро

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (37) у трьох сетах програла американці Еммі Наварро (23) в матчі другого кола BNP Paribas Open, що триває в Індіан-Веллсі (США).

Гра тривала 2 години 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 5:7.

Киянка досить впевнено забрала перший сет, а в другому 5:4 повела в рахунку на подачі суперниці 30:0, однак американка зуміла відігратися, забрати гейм, а потім і партію (7:5). Третій сет також залишився за Наварро з тим же рахунком.

Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 8 подвійні помилки та реалізувала 8 із 15 брейк-пойнтів. У Наварро - 0 ейсів, 8 подвійних і 9 із 15 реалізованих брейк-пойнтів.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
Друге коло, 10 березня

Емма Наварро (США) - Леся Цуренко (Україна) 4:6, 7:5, 7:5

У третьому колі на Наварро чекає Еліна Світоліна, яка у важкому поєдинку перемогла Катеріну Сінякову.

З українок крім Світоліної на турнірі залишилася лише Марта Костюк, яка в третьому колі поміряється силами з Маркетою Вондроушовою. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська також покинули турнір на стадії другого кола.

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