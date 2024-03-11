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Світоліна - Наварро: відомо, який канал покаже матч 3-го кола турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:33 111 0
Світоліна - Наварро: відомо, який канал покаже матч 3-го кола турніру в Індіан-Веллсі
#Індіан-Веллс, #Еліна Світоліна, #Емма Наварро

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (17) зіграє проти американки Емми Наварро (23) у третьому колі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000.

Гра відбудеться вранці 12 березня на центральному корті змагань. Початок матчу - не раніше 5:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Sports Ukraine.

На шляху до 1/16 фіналу Світоліна у важкому трисетовому поєдинку здолала чеську тенісистку Катеріну Сінякову (41) з рахунком 6:3, 2:6, 6:1, а Наварро перемогла іншу українку Лесю Цуренко - 4:6, 7:5, 7:5.

Це буде перша очна зустріч цих суперниць.

Нагадаємо, місце в наступному раунді Індіан-Веллса вже забезпечила собі Марта Костюк, яка 3-тє коло пройшла на відмові суперниці, а от Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вже припинили участь у поточному змаганні, причому одеситка не змогла дограти матч через травму.

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