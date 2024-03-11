Світоліна: Гаель і Скаї зі мною на турнірі - це дуже класно

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про доньку Скаї на Indian Wellsс-2024 і поділилася лайфхаком для WTA, як створити найкращі умови для молодих мам-тенісисток.

Інтерв'ю тенісистки опублікували на сайті Вtu.org.ua.

- Ви приїхали в Америку разом зі Скаї і це вже другий такий великий переліт для неї після Австралії. Як пройшла ваша поїздка і наскільки швидко вона адаптується до нових умов?

- Так, ми приїхали зі Скаї, їй тут дуже подобається. Тут їй багато чим можна зайнятися, вона ходить у басейн. Чудова погода і вона дуже швидко адаптувалася, тож ми дуже раді, що ми тут усі разом. У нас є день відпочинку між матчами, тож маємо більше часу, щоб проводити разом, і мені здається, що це також дуже впливає на наше ментальне здоров'я, тому що є можливість переключитися від турніру.

Коли граєш на дуже високому рівні багато тижнів, то це виснажує і буває дуже складно переносити постійні перельоти, переїзди. Тому коли є такі моменти, що я, Гаель і Скаї, усі разом, то навіть на кілька годин забуваємо, що ми на турнірі - це дуже класно і ти наче оновлюєшся.

- З огляду на те, що в турі зараз стало більше мам, які грають, чи допомагає WTA або турніри організовувати дозвілля для дітей? Можливо є якісь ініціативи в цьому плані?

- Так мам стало більше, але якихось особливих змін я не бачу. Думаю було б непогано якби WTA оплачувала нам не одну кімнату, а дві, тому що думаю, що всі гравці не сплять з дітьми, а беруть для цього нянь або чоловіки сплять з дітьми, а мами грають (сміється).

Можливо, кімнати для дітей на турнірах стали більшими, але ми поки що Скаї не беремо з собою на турніри, тому що їй поки що не потрібна додаткова увага. Коли вона трохи підросте, то думаю будемо брати її на наші матчі, а зараз вона ще маленька і не розуміє, що відбувається, тож думаю для неї це буде занадто.