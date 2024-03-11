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Світоліна: Гаель і Скаї зі мною на турнірі - це дуже класно

Також розповіла, як створити найкращі умови для мам-тенісисток
Сьогодні 12:46 210 0
Світоліна: Гаель і Скаї зі мною на турнірі - це дуже класно
Фото - instagram.com/elisvitolina
#Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Вtu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про доньку Скаї на Indian Wellsс-2024 і поділилася лайфхаком для WTA, як створити найкращі умови для молодих мам-тенісисток.

Інтерв'ю тенісистки опублікували на сайті Вtu.org.ua.

- Ви приїхали в Америку разом зі Скаї і це вже другий такий великий переліт для неї після Австралії. Як пройшла ваша поїздка і наскільки швидко вона адаптується до нових умов?

- Так, ми приїхали зі Скаї, їй тут дуже подобається. Тут їй багато чим можна зайнятися, вона ходить у басейн. Чудова погода і вона дуже швидко адаптувалася, тож ми дуже раді, що ми тут усі разом. У нас є день відпочинку між матчами, тож маємо більше часу, щоб проводити разом, і мені здається, що це також дуже впливає на наше ментальне здоров'я, тому що є можливість переключитися від турніру.

Коли граєш на дуже високому рівні багато тижнів, то це виснажує і буває дуже складно переносити постійні перельоти, переїзди. Тому коли є такі моменти, що я, Гаель і Скаї, усі разом, то навіть на кілька годин забуваємо, що ми на турнірі - це дуже класно і ти наче оновлюєшся.

- З огляду на те, що в турі зараз стало більше мам, які грають, чи допомагає WTA або турніри організовувати дозвілля для дітей? Можливо є якісь ініціативи в цьому плані?

- Так мам стало більше, але якихось особливих змін я не бачу. Думаю було б непогано якби WTA оплачувала нам не одну кімнату, а дві, тому що думаю, що всі гравці не сплять з дітьми, а беруть для цього нянь або чоловіки сплять з дітьми, а мами грають (сміється).

Можливо, кімнати для дітей на турнірах стали більшими, але ми поки що Скаї не беремо з собою на турніри, тому що їй поки що не потрібна додаткова увага. Коли вона трохи підросте, то думаю будемо брати її на наші матчі, а зараз вона ще маленька і не розуміє, що відбувається, тож думаю для неї це буде занадто.

Зазначемо, Світоліна також поділилася інформацією про свій стан здоров'я після першої гри на WTA Indian Wellsс-2024 і прокоментувала м'ячі та непрості кліматичні умови на турнірі.

Нагадаємо, Еліна стартувала з важкої трисетової перемоги в Індіан-Веллс. Інша українка Марта Костюк на відмові суперниці вийшла до 1/8 фіналу, де зіграє проти росіянки.

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