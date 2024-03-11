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Світоліна розповіла про стан здоров'я після першої гри на Індіан-Веллс

Українка прокоментувала кліматичні умови і м'ячі
Сьогодні 10:19 283 0
Світоліна розповіла про стан здоров'я після першої гри на Індіан-Веллс
#Еліна Світоліна

Джерело - Вtu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася інформацією про свій стан здоров'я після першої гри на WTA Indian Wellsс-2024 і прокоментувала м'ячі та непрості кліматичні умови на турнірі.

Інтерв'ю тенісистки опублікували на сайті Вtu.org.ua.

- Еліно, між турніром у Дубаї та стартом в Індіан-Веллс минуло майже три тижні. Поділіться новинами про ваше здоров'я? Як почувається спина після першого матчу в США?

- Коли я знялася з Дохи, то вирішила відразу полетіти в Дубай, підготуватися до турніру. Почувалася нормально, але за кілька днів до початку змагань знову почала боліти спина. Я все ж вирішила виступити там, бо вже дуже хотілося знову грати турніри. Довелося приймати знеболювальні, щоб хоч якось грати.

Після турніру я ще раз пройшла обстеження, і воно показало, що в мене знову було запалення, і мені довелося приблизно тиждень відпочити від тренувань на корті. Я лише трохи займалася в тренажерному залі, тому що не можна було сильно себе навантажувати. Уже після того, як я прилетіла в Індіан-Веллс, почала грати на корті.

Зараз почуваюся нормально. Ми йдемо день за днем, дивимося як спина реагує на матчі, на тренування. Звичайно, дуже непросто зараз, тому що я не можу тренуватися, як у молодості (сміється), коли я тренувалася по три години. Зараз максимум годину-півтори. Потрібно підлаштовуватися під стан здоров'я і намагаюся викладатися на всі сто відсотків на кожному тренуванні, коли є така можливість.

- Багато топ-гравців зіграли свої перші матчі в Індіан-Веллс у трьох сетах і скаржилися на непрості погодні умови та м'ячі. Поділіться своїми враженнями після матчу з Синяковою. Як швидко вдалося адаптуватися?

- Умови насправді складні. Вони зробили якісь нові м'ячі, тому що коли я тут грала востаннє 2022 року і до цього, у нас і в чоловіків були різні м'ячі. Зараз вони зробили спеціальні м'ячі, якими грають і чоловіки, і жінки. М'яч дуже важкий, тому що він розбухає і стає якимось дуже великим.

Дуже велика різниця між тим, коли м'яч новий і коли ним зіграно вже кілька геймів. Також велика різниця коли граєш свій матч - вдень чи ввечері. Коли граєш увечері, то відчуття, що взагалі перебуваєш на іншому турнірі (сміється).

Тож потрібно підлаштовуватися, якнайкраще готуватися і, зокрема, по іншому готувати ракетки. Наприклад, коли я грала з Синяковою, то коли ми почали грати була температура 25-27 градусів, а в третьому сеті було приблизно 19 градусів, і м'яч летів зовсім по іншому. Але я рада, що вчора в третьому сеті я зіграла на високому рівні і змогла повернутися в матч і класно провела кінцівку поєдинку.

Нагадаємо, Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги в Індіан-Веллс. Інша українка Марта Костюк на відмові суперниці вийшла до 1/8 фіналу турніру, де зіграє проти росіянки.

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