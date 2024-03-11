Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася інформацією про свій стан здоров'я після першої гри на WTA Indian Wellsс-2024 і прокоментувала м'ячі та непрості кліматичні умови на турнірі.

Інтерв'ю тенісистки опублікували на сайті Вtu.org.ua.

- Еліно, між турніром у Дубаї та стартом в Індіан-Веллс минуло майже три тижні. Поділіться новинами про ваше здоров'я? Як почувається спина після першого матчу в США?

- Коли я знялася з Дохи, то вирішила відразу полетіти в Дубай, підготуватися до турніру. Почувалася нормально, але за кілька днів до початку змагань знову почала боліти спина. Я все ж вирішила виступити там, бо вже дуже хотілося знову грати турніри. Довелося приймати знеболювальні, щоб хоч якось грати.

Після турніру я ще раз пройшла обстеження, і воно показало, що в мене знову було запалення, і мені довелося приблизно тиждень відпочити від тренувань на корті. Я лише трохи займалася в тренажерному залі, тому що не можна було сильно себе навантажувати. Уже після того, як я прилетіла в Індіан-Веллс, почала грати на корті.

Зараз почуваюся нормально. Ми йдемо день за днем, дивимося як спина реагує на матчі, на тренування. Звичайно, дуже непросто зараз, тому що я не можу тренуватися, як у молодості (сміється), коли я тренувалася по три години. Зараз максимум годину-півтори. Потрібно підлаштовуватися під стан здоров'я і намагаюся викладатися на всі сто відсотків на кожному тренуванні, коли є така можливість.