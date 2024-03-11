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Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 10:24 327 0
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Фото: Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (32) дізналася суперницю в 1/8 фіналу турніру BNP Paribas Open, який відбувається в американському Індіан-Веллсі.

Українка зустрінеться з нейтральною спортсменкою Анастасією Павлюченковою (24), яка виявилася сильнішою за Беатріс Хаддад Мая (13) - 2:6, 6:4, 6:3.

Ця гра стане третьою для тенісисток у 2024 році - у Досі Костюк не змогла дограти матч через травму, у Сан-Дієго українка святкувала перемогу.

Поєдинок Костюк - Павлюченкова запланований на вівторок, 12 березня. Орієнтовний час початку матчу стане відомий увечері напередодні ігрового дня.

Нагадаємо, що суперниця Марти в 3 колі Маркета Вондроушова (7) з Чехії знялась зі змагань

Напередодні перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю в 1/16 фіналу.

Зазначимо, що Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вилетіли з турніру, причому одеситка не змогла дограти матч через травму.

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