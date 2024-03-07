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Костюк: Якби всі були з таких родин, як я, в нас би й війни не було

Сьогодні 10:42 276 0
Костюк: Якби всі були з таких родин, як я, в нас би й війни не було
#WTA, #Марта Костюк

Джерело - Український теніс.

Марта Костюк в інтерв`ю для Українського тенісу повідомила про те, що вона єдина з українських тенісисток, яка не їздила до країн-агресорок на турніри.

За її словами це була одна з причин, чому їхніх спортсменок не відсторонили повністю від змагань.

"Коли почалася війна, усі були в різних емоційних станах. У турі були тільки дівчата, тому відповідальність впала на наші тендітні жіночі плечі. Усі по-різному реагували на початок війни. У когось був шок, у когось страх, у когось паніка.

У якийсь момент ми просто не зійшлися в тактиці, якої необхідно було дотримуватися. Усе сталося буквально за два дні. Раз-два і все. А ми просто не були разом.

Дуже багато зусиль витрачалося на те, щоб усіх зібрати і щось узгодити. Зрозумійте, тенісисти - це люди з дуже великим его. У нас такий спорт. Тому кожен стояв на своєму і вважав, що саме його думка є правильною. Компромісу ми не знайшли.

Для мене ця ситуація стала дуже повчальною. Просто я єдина з наших дівчат, хто ніколи не їздив до країн-агресорів на турніри. Я виходила на Майдан у 2014 році, у мене дуже-дуже патріотична сім'я, яка стояла на всіх мітингах з 90-х. У мене всі революціонери, і я така сама. Я мала чітку позицію. Вважаю, що якби всі були з таких родин, як я, то в нас би і війни ніколи не було", - сказала Марта.

Нагадаємо, нещодавно українська тенісистка програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).

Для 21-річної Костюк це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. 

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