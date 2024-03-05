Снігур поступилась на старті кваліфікації в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) поступилась американці Гейлі Баптіст (105) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійних помилки та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що Снігур потрапила до кваліфікаційної сітки турніру після відмови чешки Сари Бейлек.

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард

Призовий фонд - $9,258,080

Кваліфікація, Перше коло

5 березня

Гейлі Баптіст (США) - Дарина Снігур (Україна) 6:2, 6:3

Напередодні імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Основна сітка "мейджора" триватиме з 6 до 17 березня.

Раніше Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер.