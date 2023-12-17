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Халеп заявила про можливе завершення кар'єри

Румунка домагається виправдання у допінговій справі
Сьогодні 12:55 226 0
Халеп заявила про можливе завершення кар'єри
#Симона Халеп

Джерело - reuters.com.

32-річна румунська тенісистка Сімона Халеп раніше подала свою апеляцію в CAS у допінговій справі, через яку може завершити кар'єру.

Про це заявила сама тенісистка.

"Я присвятила своє життя тенісу і спорту і не знаю, що робитиму, якщо мене все ж таки відсторонять на чотири роки. Це буде катастрофою. Не знаю, як я з цим впораюся.

Напевно, це буде кінцем моєї кар'єри. А оскільки до цього може призвести те, в чому я не винна, це буде ще більшою катастрофою", - заявила Халеп.

Халеп, як відомо, дискваліфікована на 4 роки. 7-9 лютого наступного року Спортивний арбітражний суд розгляне її апеляцію.

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