Пропонували 25 тисяч доларів: Костюк - про договірні матчі

Джерело - Sport-express.ua.
Українська тенісистка Марта Костюк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua розповіла про пропозиції зіграти договірні матчі.
“Звичайно, мені пропонували. Однак я ніколи на ці повідомлення не реагую. Більше року тому одна знайома людина зателефонувала тоді ще моєму хлопцеві і запитала: “Жора, а ти не хочеш запропонувати Марті зіграти договірний матч?”. Він мені потім це розповів. Я була в шоці. Думала: “Ого! Прямо ось так в обличчя можна?!”. Звичайно, з нашого боку жодної реакції на це не надійшло. Пропонували 25 тисяч доларів”, - сказала Марта.
Нагадаємо, нещодавно Костюк програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).
Для 21-річної українки це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні.