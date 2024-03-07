Пропонували 25 тисяч доларів: Костюк - про договірні матчі

Українська тенісистка Марта Костюк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua розповіла про пропозиції зіграти договірні матчі.

“Звичайно, мені пропонували. Однак я ніколи на ці повідомлення не реагую. Більше року тому одна знайома людина зателефонувала тоді ще моєму хлопцеві і запитала: “Жора, а ти не хочеш запропонувати Марті зіграти договірний матч?”. Він мені потім це розповів. Я була в шоці. Думала: “Ого! Прямо ось так в обличчя можна?!”. Звичайно, з нашого боку жодної реакції на це не надійшло. Пропонували 25 тисяч доларів”, - сказала Марта.