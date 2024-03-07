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Пропонували 25 тисяч доларів: Костюк - про договірні матчі

Сьогодні 11:58 129 0
Пропонували 25 тисяч доларів: Костюк - про договірні матчі
Getty Images
#WTA, #Марта Костюк

Джерело - Sport-express.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк в інтерв’ю сайту Sport-express.ua розповіла про пропозиції зіграти договірні матчі.

“Звичайно, мені пропонували. Однак я ніколи на ці повідомлення не реагую. Більше року тому одна знайома людина зателефонувала тоді ще моєму хлопцеві і запитала: “Жора, а ти не хочеш запропонувати Марті зіграти договірний матч?”. Він мені потім це розповів. Я була в шоці. Думала: “Ого! Прямо ось так в обличчя можна?!”. Звичайно, з нашого боку жодної реакції на це не надійшло. Пропонували 25 тисяч доларів”, - сказала Марта.

Нагадаємо, нещодавно Костюк програла британці Кеті Бултер (48) у фіналі турніру WTA 500 в Сан-Дієго (США).

Для 21-річної українки це другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. 

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