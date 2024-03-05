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Халеп повернеться на корт

Румунська тенісистка готуватиметься до Олімпіади
Сьогодні 18:13 122 0
Халеп повернеться на корт
Фото - Robert Prange
#великий теніс, #Симона Халеп

Джерело - Чемпіон.

Румунська тенісистка, чемпіонка Вімблдона-2019 Сімона Халеп уже може повернутися до змагань - її апеляцію задовольнили.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін її дискваліфікації з 4 років до 9 місяців.

Отже колишня перша ракетка світу, яка була тимчасово відсторонена від тенісних змагань із жовтня 2022 року, вже може знову грати на турнірах, у тому числі на Олімпіаді-2024.

Раніше Халеп припускала, що завершить кар'єру в разі неуспішної апеляції до CAS. Метою тенісистки є виступ на літній Олімпіаді, що стартує в Парижі влітку.

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